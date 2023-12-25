СМИ: Израиль может отказаться от убийства лидеров ХАМАС, чтобы обменять их на заложников

Как сообщает Kan 11, окончательное решение по этому вопросу пока не принято

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Израиля рассматривают возможность отказаться от убийства лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, чтобы попытаться обменять их на удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Kan 11.

По его данным, руководство страны изучает возможность того, чтобы предоставить иммунитет лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и главе военного крыла движения Мухаммеду ад-Дейфу, а затем выслать их в Катар или другую страну в обмен на освобождение заложников. Как отметили собеседники телеканала, эта возможность обсуждается военным и политическим руководством Израиля, однако никаких твердых предложений по-прежнему нет.

Синвар возглавляет ХАМАС с 2017 года, сменив в качестве лидера радикалов Исмаила Ханию, который сейчас проживает в Катаре и является председателем политического бюро организации.

В 1989 году Синвар был приговорен к четырем пожизненным срокам за планирование похищения и убийства двух израильских солдат и четырех палестинцев. Спустя 22 года он был освобожден в рамках сделки, заключенной Израилем для возвращения захваченного израильского солдата.

За ад-Дейфом спецслужбы Израиля охотятся уже более 25 лет. По данным газеты The Times of Israel, он пережил семь попыток покушений: он лишился глаза, обеих ног, руки, а его жена, сын и дочь были убиты.