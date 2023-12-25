JPost: с начала октября ликвидированы 8 тыс. хамасовцев

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения из сектора Газа на израильскую территорию

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Восемь тысяч экстремистов палестинского радикального движения ХАМАС ликвидированы с начала нынешнего обострения вооруженного противостояния в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

"С начала войны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 8 тыс. террористов ХАМАС", - отмечает издание.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа.