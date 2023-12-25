Al Jazeera: в секторе Газа погибли двое израильских военнослужащих

ЦАХАЛ идентифицировал погибших как 30-летнего сержанта Нитая Мейзелса и 20-летнего сержанта Рани Тамира

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

ЦАХАЛ идентифицировал двух погибших как 30-летнего сержанта Нитая Мейзелса из 14-й бронетанковой бригады и 20-летнего сержанта Рани Тамира из 50-го батальона бригады "Нахаль".

С учетом новых данных число погибших военнослужащих с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа достигло 156. Общее число погибших израильских военных с начала нового обострения израильско-палестинского конфликта, по данным армейской пресс-службы, составило уже 489.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.