Военный ВСУ в интервью газете The Independent подчеркнул, что Киев "на самом деле зависит поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи"

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Россия лишила Украину возможности производить вооружения внутри страны и сделала ее полностью зависимой от поставки вооружений западными союзниками. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера Вооруженных сил Украины.

По его словам, России удалось "подорвать военную промышленность Украины, сделав невозможным производство необходимых для нее вооружений внутри страны". Военный подчеркнул, что сейчас Киев "на самом деле зависит поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи".

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял о дефиците боеприпасов не только на Украине, но и по всему миру. По его словам, все запасы истощены, поэтому Киев стремится наладить собственное производство. Депутат Верховной рады Александра Устинова отмечала, что США и Европа не могут изготовить количество боеприпасов, необходимое для того, чтобы превзойти Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский также жаловался, что Киев оказался в очереди за зенитными ракетными комплексами Patriot и ракетами к ним. 19 декабря на пресс-конференции Зеленский также заявил, что ситуация на Ближнем Востоке расфокусировала помощь Запада Украине.