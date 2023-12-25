WSJ: бои за Хан-Юнис на юге Газы могут длиться несколько месяцев

Это связано с тем, что масштаб присутствия радикального движения ХАМАС на юге анклава оказался больше, чем предполагала израильская сторона, заявил высокопоставленный представитель ЦАХАЛ

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Бои израильской армии за город Хан-Юнис на юге сектора Газа могут длиться несколько месяцев. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как заявил изданию высокопоставленный представитель армии Израиля, командующий войсками в Хан-Юнисе, "могут пройти месяцы, прежде чем еврейское государство получит контроль над городом". Это связано с тем, что масштаб присутствия радикального движения ХАМАС на юге анклава оказался больше, чем предполагала израильская сторона. "Сейчас они действуют так: преследуют наших солдат, а затем возвращаются в туннели", - отметил собеседник газеты.

Военный добавил, что армия Израиля реже использует воздушные удары на юге Газы, чтобы не нанести ущерб собственным войскам. При этом, по его словам, военнослужащие еврейского государства нередко сначала проникают в здание, чтобы собрать разведывательную информацию, и только потом наносят по нему удары. Однако некоторые представители военного сообщества полагают, что ограниченное применение авиаударов только увеличивает число жертв среди израильских военных, пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что в южной части сектора израильские силы не эвакуируют сразу всех жителей населенных пунктов, как это было на севере анклава, а перемещают только гражданских лиц, находящихся в непосредственной близости от районов, которые планируется атаковать. В связи с этим, как утверждают источники издания, удалось уменьшить число жертв среди мирного населения в Газе.

В то же время представитель министерства здравоохранения сектора Ашраф аль-Кедра указал, что ситуация в Хан-Юнисе не отличается от положения во всем секторе, где, по его словам, 70% погибших составляют женщины и дети. "Если [израильская] армия говорит, что убитые - боевики, пусть назовет хоть одно имя", - заявил он.

The Wall Street Journal отмечает, что Израиль планирует в скором времени перейти к третьей фазе операции в Газе. На этом этапе, как полагают аналитики, чье мнение приводит газета, еврейское государство намерено передислоцировать большую часть своих войск к границе с Газой и пытаться пресечь атаки ХАМАС из сектора. Как сообщил экс-глава Совета национальной безопасности Израиля Гиора Эйланд, в рамках перехода к менее интенсивным боевым действиям при сохранении контроля над Газой Израиль рассматривает возможность создания буферной зоны шириной чуть более полумили (около 800 м) в пределах анклава, проходящей вдоль израильской границы.