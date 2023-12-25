В Одессе объекты припортовой инфраструктуры получили повреждения

В Раздельнянском районе было повреждено недействующее административное здание и складское помещение законсервированного объекта

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Технические помещения припортовой инфраструктуры повреждены в Одессе. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Повреждение технических помещений припортовой инфраструктуры Одессы", - говорится в сообщении в Telegram-канале командования.

Там добавили, что в Раздельнянском районе Одесской области было повреждено "недействующее административное здание и складское помещение законсервированного объекта", возник пожар, который уже потушили.

В ночь на понедельник в Одесской области дважды объявлялась воздушная тревога, которая в общей сложности длилась более 2,5 часа. В это время местные СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе.