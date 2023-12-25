Лукашенко отправился в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Они пройдут 25 и 26 декабря

МИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ. Об этом сообщили в президентской пресс-службе.

"В Санкт-Петербурге 25 декабря глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 26 декабря Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ", - говорится в сообщении.

В частности, в повестке саммита ЕАЭС более 20 вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в союзе, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза.

В мае 2023 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, Лукашенко поддержал инициативу российского председательства по определению подходов к формированию новой стратегии развития евразийской интеграции до 2030 года, а также до 2045 года.