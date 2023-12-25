25 декабря, 07:35

В Белграде коммунальные службы ликвидируют последствия беспорядков

© Александр Дзюба/ ТАСС

В частности, ведется работа по восстановлению внутренних помещений здания городской администрации

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы Белграда с раннего утра работают над ликвидацией последствий прошедших в центре столицы беспорядков, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Представители столичных коммунальных служб с раннего утра ведут активную работу по ликвидации последствий беспорядков, которые произошли вечером в воскресенье у здания городской администрации. Рабочие восстанавливают брусчатку, убирают большое количество стекла от разбитых окон и дверей. Также ведется работа по восстановлению внутренних помещений, внутри здания видны установленные строительные леса.

И. о. градоначальника сербской столицы Александар Шапич после осмотра повреждений в ночь на 25 декабря утверждал, что беспорядки в центре Белграда, в ходе которых протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации, можно охарактеризовать термином "майданизация". 

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