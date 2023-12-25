Эксперт считает, что Минобороны Украины не в состоянии обеспечить армию всем необходимым

Директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк отметила, что армия ее страны не оснащена должным образом

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Украинское руководство не может обеспечить потребности вооруженных сил страны в снаряжении. Об этом сообщила директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк в интервью журналу The Atlantic.

"Наша армия не оснащена должным образом, - заявила Каленюк. - Вызов, стоящий перед страной, был огромным, и наше государство, в частности Министерство обороны, не смогло обеспечить армию всем необходимым".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно говорили, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.