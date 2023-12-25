Эксперт назвал вывод французских войск из Нигера историческим событием

Главный редактор информационного портала ActuNiger Абубакар Якуба Барма сообщил, что "переходные власти в Нигере восприняли уход французского контингента как победу, которая была отпразднована во всех крупных городах страны, в том числе в Ниамее"

РАБАТ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Вывод французского военного контингента из Нигера, завершившийся 22 декабря, является историческим событием. Такую точку зрения в интервью по телефону корреспонденту ТАСС высказал эксперт в областях экономики и международных отношений, главный редактор информационного портала ActuNiger Абубакар Якуба Барма.

"Окончательный уход французских войск является поистине историческим событием, поскольку еще недавно, до того, как военные (мятежники, сформировавшие в конце июля 2023 года Национальный совет спасения родины, НССР - прим. ТАСС) пришли к власти, это было немыслимо, и публичное обсуждение этого вопроса могло привести к тюремному заключению", - рассказал он.

Посягательство на суверенитет

"Тем не менее в течение многих лет вывод французских военных был настойчивым требованием граждан, поскольку народ Нигера считал, что присутствие этих войск представляет собой посягательство на суверенитет страны. Нахождение на территории Нигера французских солдат не оказало какого-либо влияния на борьбу с терроризмом, а ситуация в сфере безопасности даже ухудшилась", - продолжил собеседник агентства.

"Несмотря на протесты граждан, бывшие власти Нигера сохранили присутствие французского контингента и даже согласились с тем, чтобы французские военные, изгнанные из Буркина-Фасо и Мали, передислоцировались в Нигер. Но после мятежа 26 июля и обострения дипломатической напряженности между новыми военными властями из НССР и Парижем вопрос о выводе французских войск из Нигера вернулся в повестку дня", - отметил Барма.

"Поначалу президент Франции Эмманюэль Макрон отказывался вывести свои войска из Нигера под предлогом того, что Париж не признает легитимность пришедшего к власти НССР. И тогда этот вопрос стал общенациональным, и в Нигере усилились народные манифестации с требованием к французским военным покинуть страну. И вот тогда уже Франция была вынуждена покинуть Нигер и прекратить с ним военное сотрудничество", - пояснил эксперт.

По его словам, "переходные власти в Нигере восприняли уход французского контингента как победу, которая была отпразднована во всех крупных городах страны, в том числе в Ниамее".

Вывод французского контингента

Последние французские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, покинули страну утром 22 декабря. Церемония прошла на авиабазе Ниамея, где ранее были дислоцированы некоторые французские части. Она завершилась подписанием совместного документа начальником штаба сухопутных войск Нигера полковником Маманом Сани Киау и командующим французскими войсками в регионе Сахеля генералом Эриком Озанном.

26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован НССР во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов.

По требованию властей Нигера Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих: 1 тыс. в столице и еще 400 на западе африканской страны.