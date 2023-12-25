Действующий президент ДР Конго упрочил лидерство на выборах главы государства

Феликс Чисекеди получает 82,6% голосов после подсчета первых результатов по национальным округам, заявили в Независимой национальной избирательной комиссии страны

ПРЕТОРИЯ, 25 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди упрочил лидерство на состоявшихся 20 декабря выборах главы государства после подсчета первых результатов по округам на территории страны. Об этом сообщила Независимая национальная избирательная комиссия (ННИК).

"Чисекеди занимает первое место с 82,6% голосов после подсчета предварительных результатов в 22 избирательных округах внутри ДРК, плюс итоги голосования диаспоры, - говорится в коммюнике избиркома. - На второй позиции Моиз Катумби с 14,3% поддержки, на третьей - Раджабо Тебабхо Соробабхо с 0,9%. Далее следуют Мартен Файюлу (0,8%) и Констант Мутамба (0,1%)".

Ранее ННИК опубликовала результаты голосования в округах за пределами ДРК. Избирательные участки работали в пяти странах: ЮАР, Франции, Бельгии, США и Канаде. Большинство избирателей - около 75% - проголосовали на них за Чисекеди. Подсчет бюллетеней в округах на территории ДРК продолжается, избирком объявил, что первые общие предварительные результаты президентских выборов будут опубликованы не позднее 31 декабря.

За пост президента боролись 19 кандидатов, включая Чисекеди, который добивается переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов. Одновременно с президентскими в ДРК прошли парламентские и местные выборы.