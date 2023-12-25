Израиль объявил о новой гуманитарной паузе в центральной части сектора Газа

Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщило, что паузу установили для помощи местному населению

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Израильская армия установила новую четырехчасовую гуманитарную паузу в боевых действиях в центральной части сектора Газа для помощи местному населению. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

"Армия обороны Израиля обеспечивает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды. Сегодня, 25 декабря, пауза устанавливается в районе Аш-Шейх Мухаммад аль-Ямани (Запад) в Дейр-эль-Балахе с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, размещенном на странице КОГАТ в соцсети X (ранее Twitter).