Президент Таджикистана отправился в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ

Эмомали Рахмона сопровождают помощник по вопросам зарубежных связей и другие чиновники, сообщили в пресс-службе главы государства

ДУШАНБЕ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Санкт-Петербург с рабочим визитом для участия в неформальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Эмомали Рахмон отбыл в Санкт-Петербург Российской Федерации для участия в неформальной встрече глав государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

В поездке Рахмона сопровождают помощник по вопросам зарубежных связей и другие чиновники.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет 25 и 26 декабря. Встреча является традиционным форматом общения глав государств, которые уже много лет собираются в Петербурге в последних числах декабря. Президент России Владимир Путин характеризовал такие саммиты как беседы "в дружеском кругу", на которых обсуждается деловая повестка: региональная и международная.