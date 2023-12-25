Глава МИД Чехии считает возможным принятие в ЕС решений большинством голосов

Ян Липавский отметил, что это касается некоторых вопросов

ПРАГА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает возможным, чтобы в Евросоюзе решения по некоторым вопросам принимались большинством государств-членов, а не единогласно, как это происходит сейчас. Об этом он заявил в интервью информационному агентству CTK.

Чехия во время дебатов о замене существующего механизма принятия решений в ЕС выступает против. "Тем не менее это не означает, что некоторым конкретным вопросам мы не можем предусмотреть процесс принятия решений квалифицированным большинством", - сказал министр. Это, по его словам, может касаться зарубежных миссий ЕС.

Липавский, комментируя недавнее решение ЕС о начале переговоров о принятии Украины и Молдавии, отказался прогнозировать, когда эти страны смогут вступить в сообщество. Он также высказался за продолжение всесторонней поддержки Украины.