Врачи пока не рекомендуют властям Грузии переводить Саакашвили из больницы в тюрьму

Результаты лабораторных исследований требуют внимания, объяснил клинический директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Общее состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который с мая 2022 года находится в тбилисской частной клинике "Вивамед", улучшилось, однако ему еще необходимо продолжать лечение в стационарном учреждении. Об этом сообщил клинический директор клиники Зураб Чхаидзе в эфире телеканала "Имеди".

"Общее состояние пациента (Саакашвили - прим. ТАСС), конечно, улучшилось. Улучшены его жизненные параметры, однако результаты лабораторных исследований все-таки требуют внимания. У него периодически скачет давление, что зачастую связано с посетителями. На данном этапе мы считаем, что пациент удовлетворяет всем тем критериям, которые необходимы для продолжения лечения в стационаре", - сказал Чхаидзе.

Грузинская оппозиционная партия "За Грузию" ранее выступила с призывом к Минюсту перевезти Саакашвили обратно в тюремную камеру. По их мнению, бывший президент хорошо выглядит, подключается к своим судебным процессам онлайн и занимается политической агитацией, что ставит его в привилегированное положение по отношению к другим заключенным.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится до сих пор.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе неоднократно утверждал, что состояние здоровье Саакашвили в последнее время улучшилось, но он будет возвращен в пенитенциарное заведение после соответствующей рекомендации врачей.