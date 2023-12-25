В Раде обвинили кабмин в затягивании подготовки законопроекта о новых правилах мобилизации

По словам главы пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамия, отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность

ТАСС, 25 декабря. Правительство Украины затянуло подготовку законопроекта о новых правилах мобилизации, разработка которого ведется в последнее время. Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Сегодня правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Ибо отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность. <...> Парламент ждет готового документа, который можно будет обсуждать на [профильном] комитете", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. По словам депутата, это требует комплексного подхода. Ранее о таком запросе сообщил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. При этом он отметил, что это обойдется стране дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).