В Грузии помиловали восемь заключенных перед Новым годом

Шесть человек полностью освободили от наказания в виде лишения свободы, сообщили в президентской администрации

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь заключенных в связи с приближающимся праздником Нового года. Об этом сообщила администрация грузинского лидера.

"Президент Грузии помиловала восемь заключенных, шесть из которых полностью освобождены от наказания в виде лишения свободы и сегодня же покинут пенитенциарное учреждение", - говорится в сообщении.

Еще двум заключенным, одна из которых женщина, сократили сроки пребывания в тюрьме, добавили в администрации Зурабишвили.

Президент Грузии традиционно в связи с Новым годом издает акт о помиловании заключенных.