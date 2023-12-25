СМИ: Нигер разорвал сотрудничество с Международной организацией франкофонии

Этот шаг "был продиктован" действиями Франции, утверждает представитель временного правительства Нигера Абдурахман Амаду

НАЙРОБИ, 25 декабря. /ТАСС/. Новые власти Нигера решили разорвать все связи с Международной организацией франкофонии (Франкофония) и обвинили структуру в продвижении интересов Франции. Об этом заявил представитель временного правительства страны, старший полковник Абдурахман Амаду в эфире государственного телеканала RTN.

"Правительство Республики Нигер решило немедленно прекратить все виды сотрудничества с организацией", - сказал он. По словам Амаду, данный шаг "был продиктован" действиями Парижа, который с помощью этой структуры пытается "продвинуть свои интересы". Он подчеркнул, что Франция не входит в число отцов - основателей объединения, которое было создано в 1970 году в нигерской столице Ниамее.

Нигер был исключен из состава Франкофонии 19 декабря по итогам экстренного заседания постоянного совета организации на фоне государственного переворота. В то же время объединение решило продолжить реализацию программ, непосредственно приносящих пользу гражданскому населению и способствующих восстановлению демократии. По данным на сайте организации, участницами Франкофонии являются 88 стран, по всему миру к числу франкофонов принадлежит 321 млн человек.

Группа военных из президентской гвардии Нигера в конце июля подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления государством был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.