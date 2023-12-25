NYT: Эр-Рияд не заинтересован в противостоянии хуситам в Красном море

По информации газеты, Саудовская Аравия планирует превратиться в мировой бизнес-хаб к 2030 году, а возврат к конфликту с Йеменом не поспособствует этому намерению

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия не хочет вступать в борьбу с мятежниками-хуситами в Красном море, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и саудовских чиновников.

По сведениям издания, для Эр-Рияда "перспективы мира на южной границе представляют собой намного более привлекательную цель", чем предотвращение атак хуситов на суда в Красном море. Как отмечает газета, "наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, являющийся де-факто правителем Саудовской Аравии, не заинтересован во втягивании в конфликт с хуситами".

В планах Саудовской Аравии, указывает The New York Times, - превратиться в мировой бизнес-хаб к 2030 году, а возврат к конфликту с Йеменом не будет способствовать тому, чтобы "убедить туристов и инвесторов в том, что исламское королевство открыто для бизнеса".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.