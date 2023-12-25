Глава МИД Израиля поручил не продлевать визу и отказать в визе двум сотрудникам ООН

Эли Коэн позором "поведение ООН после 7 октября"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн заявил, что поручил МИД страны не продлевать визу одному из сотрудников ООН в Израиле, а еще одному - отказать в выдаче визы.

"Мы [Израиль] больше не намерены терпеть лицемерие ООН. Я поручил МИД не продлевать визу одному из сотрудников организации в Израиле, а другому отказать в выдаче визы", - распространила высказывания Коэна пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "Мы не будем работать с теми, кто сотрудничает с пропагандой террористической организации ХАМАС", - добавил он.

"Поведение ООН после 7 октября является позором для этой организации и международного сообщества", - продолжил министр иностранных дел Израиля. "Этот позор начался с генсека ООН, который дал легитимацию военным преступлениям и преступлениям против человечности, продолжился с комиссаром по правам человека, публикующим необоснованные кровавые наветы, с женской организацией ООН, которая в течение двух месяцев игнорировала акты насилия против израильских женщин", - добавил Коэн.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.