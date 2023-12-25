Нетаньяху назвал военное давление ключевым методом освобождения заложников из Газы

Премьер Израиля подчеркнул, что страна не прекратит боевые действия в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, так как только военное давление способно привести к освобождению похищенных палестинским радикальным движением ХАМАС 7 октября заложников. С таким заявлением выступил в Кнессете (парламенте) израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Нам не удалось бы освободить более 100 похищенных без военного давления, мы не сможем освободить всех похищенных без военного давления. Поэтому одного не будет сделано - мы не прекратим боевые действия [в секторе Газа]", - цитирует заявление премьера радиостанция Kan.

Ранее во время посещения израильских военнослужащих в северной части сектора Газа Нетаньяху заявил, что военная операция будет продолжаться до победы над правящим в анклаве движением ХАМАС.

"Мы не остановимся и не перестанем сражаться. Война [в секторе Газа] продолжится до конца, пока с ХАМАС не будет покончено. Продолжаем со всей мощью", - распространила канцелярия высказывания Нетаньяху, обращенные к военнослужащим.

22 ноября движение ХАМАС заявило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. 27 ноября стороны продлили перемирие еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря армейская пресс-служба заявила, что оно было нарушено движением ХАМАС, которое открыло огонь по израильской территории. В ответ тогда же были возобновлены военные действия в анклаве.

Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным израильских властей, удалось освободить 110 похищенных 7 октября человек. По подсчетам армии обороны, радикалы продолжают удерживать в Газе еще 130 человек.