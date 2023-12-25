В Израиле заявили о нанесении ударов по объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы из Ливана

Армейская пресс-служба сообщила, что они используются для управления террористической деятельностью в ливанском государстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Израильские танки нанесли удары по объектам шиитской группировки "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на обстрелы территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние часы было зафиксировано несколько запусков [ракет и снарядов] из Ливана по ряду районов на севере Израиля. Некоторое время назад танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлах", используемым для руководства террористической деятельностью в Ливане", - говорится в сообщении.