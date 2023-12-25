В Вене встретили Рождество с повышенным уровнем угрозы терроризма

По информации Focus-online, исламистская террористическая ячейка планировала теракты в нескольких европейских городах

ВЕНА, 25 декабря. /ТАСС/. Множество людей собрались на рождественских базарах Вены и в районе церквей, несмотря на сообщения полиции о повышенной террористической угрозе. Как передает корреспондент ТАСС, обстановка на бесснежных улицах города спокойная.

В субботу германский портал Focus-online сообщил, что исламистская террористическая ячейка планировала теракты в нескольких европейских городах. Целями экстремистов могли стать церкви в Кёльне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. Полиция Вены задержала четырех человек, но не нашла улик, которые бы свидетельствовали о подготовке терактов в городе ближайшее время.

Полиция заранее предупредила об усилении мер безопасности из-за повышенной террористической угрозы. По ее информации, в период праздников слышится много призывов к нападениям на участников религиозных мероприятий. В толпе на улице разглядеть правоохранителей зачастую сложно. Полиция не объявляла, сколько ее сотрудников будут обеспечивать безопасность в праздничные дни. По информации местных СМИ, на улицах также дежурят стражи порядка в штатском.

Рождественские службы в воскресенье прошли без инцидентов. Рядом с собором Святого Стефана, где, по информации СМИ, мог быть запланирован теракт, дежурят полицейские с автоматами и в шлемах. Гостям общественных мероприятий рекомендуется иметь при себе удостоверение личности и быть готовыми пройти досмотр.

Для оппозиции такая обстановка стала поводом в очередной раз раскритиковать миграционную политику нынешнего правительства консервативной Австрийской народной партии и "зеленых". "Теперь собор Святого Стефана превратился в крепость, которую охраняют полицейские в масках и с автоматами. Трагедия. Нам нужно защищать границы, а не ставить ограждения на рождественском рынке", - написал глава венского отделения правой Австрийской партии свободы Доминик Непп в X (ранее Twitter).