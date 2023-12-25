Лукашенко назвал общий внутренний рынок и таможенное пространство главным достижением ЕАЭС

Президент Белоруссии отметил, что товарооборот союза с внешними партнерами за последние семь лет в абсолютных показателях увеличился "более чем на $340 млрд"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Главное достижение в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Наше заседание в определенной степени знаковое. Завершается очередной этап развития Евразийского экономического союза. В будущем году мы отметим десятилетие (подписания Договора о ЕАЭС - прим. ТАСС), - сказал Лукашенко. - Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками".

По его словам, товарооборот ЕАЭС с внешними партнерами за последние семь лет в абсолютных показателях увеличился "более чем на $340 млрд". "Объемы взаимной торговли в союзе удвоились, и составили порядка $85 млрд", - подчеркнул белорусский лидер. По его словам, товарооборот у Белоруссии и России в этом году будет "порядка $50 млрд".

Лукашенко заявил, что в союзе сохраняется высокий уровень самообеспеченности сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия. "А много говорили, что мы не сможем жить самостоятельно", - отметил президент. По его словам, страны ЕАЭС удерживают второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции, четвертое - по добыче угля. Лукашенко напомнил, что в самом начале функционирования у ЕАЭС было отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по товарам продовольственной группы. "Сейчас благодаря слаженной работе в рамках союза устранили дисбаланс и вышли в плюс по продовольствию. Достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности, который, к примеру, по Беларуси составляет почти 100%, - сказал он. - За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, курином яйце и в других продуктах".