WSJ: США опасаются, что Китай использует ИИ для сбора данных на американцев

По данным газеты, директор ФБР и главы западных разведывательных ведомств провели в октябре встречу с лидерами технологической области

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты опасаются, что Китай использует искусственный интеллект (ИИ) для сбора различных данных американских граждан в невиданном ранее масштабе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, "ФБР и другие ведомства полагают, что Китай может использовать ИИ для сбора и хранения данных на американцев в масштабах, которые не были возможны никогда прежде".

Вопрос, указывает издание, "встал за прошедший год настолько остро, что директор ФБР и главы западных разведывательных ведомств провели в октябре встречу с лидерами технологической области".

Как отмечает газета, китайские власти, по предположениям властей США, в том числе могут использовать собранные личные данные в том числе для того, чтобы выявлять американских шпионов, а также следить за должностными лицами американской администрации.