Трюдо выразил готовность вновь работать с Трампом в случае его избрания президентом США

Премьер-министр Канады обеспокоен, что президентство политика может замедлить мировой прогресс в вопросах изменения климата

ОТТАВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо готов вновь работать с Дональдом Трампом в случае избрания его президентом США, но победа республиканца на выборах может навредить усилиям Канады и других стран мира в борьбе с изменением климата. Об этом глава канадского правительства заявил в интервью телеканалу CBC.

"Работа с Соединенными Штатами независимо от администрации <...> - это всегда вызов", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос, готовы ли он и его правительство вновь работать с Трампом. При этом премьер напомнил, что в годы президентства Трампа Вашингтон и Оттава смогли вместе решить много вопросов, в том числе заключили новое торговое соглашение.

"Да, есть беспокойство, особенно в отношении защиты окружающей среды, - продолжил Трюдо, отвечая на вопрос о его возможной обеспокоенности такими перспективами. - Президентство Трампа может замедлить мировой прогресс в вопросах изменения климата".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.