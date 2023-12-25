В Индии заявили о размещении в Аравийском море трех кораблей после атаки на торговое судно

Речь идет о ракетных эсминцах Mormugao, Kochi и Kolkata

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 декабря. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии приняли решение разместить в Аравийском море три корабля для обеспечения безопасности торгового судоходства в регионе.

"Учитывая недавнюю волну атак в Аравийском море, ВМС Индии развернули ракетные эсминцы Mormugao, Kochi и Kolkata в разных районах", - говорится в их заявлении.

23 декабря в 370 км от берегов Индии на танкер для перевозки химикатов Chem Pluto было совершено нападение с использованием беспилотника.

Ранее в понедельник пострадавшее торговое судно прибыло в порт Мумбаи в сопровождении корабля береговой охраны Индии Vikram. "Анализ района атаки и обломков, найденных на судне, указывает на то, что это была атака беспилотника. Однако для установления направления атаки, типа и количества использованного взрывчатого вещества потребуется дальнейшая судебная и техническая экспертиза, - указано в заявлении ВМС Индии. - Начато совместное расследование с участием разных ведомств".

Об ударе беспилотника по судну у побережья Индии 23 декабря сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Как затем указали индийские ВМС, на помощь к Chem Pluto направились корабли Военно-морских сил и Береговой охраны Индии. Танкер направлялся в индийский портовый город Мангалуру из порта Саудовской Аравии.

Впоследствии Пентагон заявил, что по танкеру Chem Pluto, который шел под флагом Либерии, принадлежал Японии и обслуживался Нидерландами, нанесен удар в Индийском океане в 200 морских милях (370 км) от берега беспилотником-камикадзе, запущенным из Ирана. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что исламская республика непричастна к атаке.