В Израиле суд решил проводить по четыре заседания в неделю по делам Нетаньяху с февраля

Рассмотрение дел в отношении израильского премьер-министра, обвиняемого в злоупотреблениях и коррупции, возобновилось в Окружном суде Иерусалима 4 декабря

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Количество слушаний по делам в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Окружном суде Иерусалима будет увеличено с нынешних двух до четырех в неделю с февраля 2024 года. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на решение суда.

5 декабря суд Иерусалима удовлетворил просьбу защиты премьера и сократил количество слушаний в неделю с трех до двух из-за занятости главы кабмина в связи с военными действиями против ХАМАС в секторе Газа. Рассмотрение дел в отношении Нетаньяху, обвиняемого в злоупотреблениях и коррупции, возобновилось в Окружном суде Иерусалима 4 декабря. Как отмечает газета The Jerusalem post, из-за военных действий против ХАМАС в секторе Газа израильские суды работают в чрезвычайном режиме.

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Премьер с тех пор неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.