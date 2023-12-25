В Индии заявили, что геополитика и сближение всегда будут поддерживать отношения с РФ

Глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи с группой политологов в Москве сообщил, что на встрече участники обменялись мнениями о том, как будут развиваться индийско-российские связи

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 декабря. /ТАСС/. Геополитические условия и стратегическое сближение всегда будут поддерживать отношения России и Индии. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи с группой политологов в Москве.

"Геополитика и стратегическое сближение всегда будут поддерживать отношения Индии и России на позитивной траектории", - написал он в X (ранее Twitter).

По словам министра, на встрече участники обменялись мнениями о том, как будут развиваться индийско-российские связи. "Также обсуждались вопросы взаимодействия, многосторонности, конкуренция крупных держав и региональные конфликты", - добавил он.

Джайшанкар в понедельник прибыл в Россию с пятидневным визитом. Министр иностранных дел посетит мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в ходе визита Джайшанкар встретится с заместителем председателя правительства РФ, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и главой МИД Сергеем Лавровым.