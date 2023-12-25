WSJ: Израиль вечером рассмотрит предложенный Египтом план урегулирования в Газе

Как указывает издание, некоторые положения предложенного Египтом плана, в том числе возможность для представителей палестинского движения ХАМАС войти в переходное правительство сектора Газа, неприемлемы для Тель-Авива

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Военный кабинет Израиля планирует собраться в понедельник вечером для обсуждения предложенного Египтом плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских чиновников.

Как указывает издание, некоторые положения предложенного Египтом плана, в том числе возможность для представителей палестинского движения ХАМАС войти в переходное правительство сектора Газа, неприемлемы для Тель-Авива. "Эта сделка выглядит как победа ХАМАС, и мне очень сложно представить, что израильтяне на нее согласятся", - приводит газета слова Гершона Баскина, участвовавшего с израильской стороны в переговорах об освобождении заложников в Газе.

Ранее Reuters сообщило, что Египет якобы предложил вариант урегулирования в Газе, который предполагает прекращение огня в обмен на освобождение большого количества заложников, находящихся в руках радикалов на территории сектора. Этот шаг, по данным агентства, должен способствовать заключению более широкого соглашения между сторонами конфликта. Кроме того, он должен привести к перестановкам в руководстве анклава, который в настоящее время находится под контролем ХАМАС. При этом, как указывало агентство, Каир якобы предложил провести выборы в Газе и гарантировать ХАМАС, что его сторонников не будут преследовать и не отдадут под суд.