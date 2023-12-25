Депутат Рады заявил, что у Украины нет средств на мобилизацию 500 тыс. человек

Ярослав Железняк напомнил, что в бюджете на 2024 год военные расходы меньше, чем в 2023 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В бюджете Украины нет средств для выполнения плана мобилизации 500 тыс. человек, озвученного президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Мне кажется президент ошибся, [нужно] не полмиллиарда гривен, а больше. <...> У нас таких денег нет", - сказал депутат на видео, размещенном в YouTube-канале издания "Украинская правда". Как напомнил Железняк, военные расходы в бюджете страны на 2024 год меньше, чем в 2023 году, а большинство западных партнеров никогда не давали разрешения тратить их помощь на военные нужды.

19 декабря Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). В последнее время в украинских СМИ и соцсетях активно обсуждается подготовка законопроекта о новых правилах мобилизации. Документ разрабатывается и еще не поступал на регистрацию в Раду. На прошлой неделе член профильного комитета парламента Вадим Ивченко сообщил, что это может произойти в январе 2024 года.

Вокруг предлагаемых в законопроекте инициатив, о которых сообщали СМИ со ссылкой на свои источники и депутаты Рады, уже возникло множество дискуссий. В частности, известно, что планируется сократить перечень лиц, имеющих право на отсрочку, ужесточить правила воинского учета, снизить до 25 лет возраст подлежащих мобилизации и включить в эту категорию проживающих за границей военнообязанных.

Мобилизация на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, при некоторых исключениях им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин буквально месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Мобилизация привела к многочисленным скандалам, а погранслужба и силовики регулярно отчитываются о пресечении попыток незаконного выезда из страны военнообязанных. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.