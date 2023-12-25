Депутат Рады признал, что мобилизация на Украине заметно замедлилась

Роман Костенко подчеркнул, что в связи с планами Киева отменить срочную службу будет необходимо набрать мобилизованных на места уволенных срочников, а с этим могут возникнуть проблемы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Процесс мобилизации украинцев в ряды вооруженных сил в последнее время заметно замедлился. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

"Мы должны понять, что на место срочников, поскольку Министерство обороны Украины планирует отменить срочную службу, должны прийти мобилизованные. Государству нужно будет набирать мобилизованных в соответствии с количеством уволенных срочников. Это может стать большой проблемой, потому что мобилизация в последнее время существенно замедлилась", - сказал он в интервью агентству Укринформ, отметив, что при разработке законопроекта о мобилизации обсуждается вопрос об увольнении срочников, которых призвали в ряды ВСУ до начала Россией специальной военной операции.

"Думаю, мы можем столкнуться с тем, что мы будем не боевые подразделения пополнять или формировать, а просто ставить людей на места срочников, которые в большинстве своем выполняли задачи по охране объектов в тыловых частях. Нам нужно будет набрать людей, чтобы они просто выполняли роль срочников, которых планируют демобилизовать", - подчеркнул депутат.

При этом Костенко сообщил, что большинство срочников не желают становиться контрактниками, потому что иначе им придется служить до истечения срока действия контракта, а не относительно легко уволиться в ходе демобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно отлавливают мужчин призывного возраста в ресторанах, спортивных и тренажерных залах, торговых центрах.