Армия Израиля сообщила об ответных ударах после обстрелов из Ливана

ЦАХАЛ поразил место ведения огня и две минометные площадки, передает армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по районам в Ливане, откуда велись обстрелы севера еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние несколько часов было зафиксировано два запуска [снарядов] из Ливана в сторону Манары [на севере Израиля]. ЦАХАЛ нанес удары по месту ведения огня и двум минометным площадкам, а также по дополнительным районам в Ливане", - говорится в сообщении.

Кроме того, "из Ливана была запущена ракета класса "земля - воздух" по беспилотному летательному аппарату (БПЛА) ЦАХАЛа". "БПЛА не пострадал от ракеты и успешно завершил свою миссию", - добавили военные.