Япония начнет консультации с США о передаче ракет для Patriot в начале 2024 года

По сведениям телеканала NHK, в первую очередь планируется приступить к координации поставок ракет PAC-2

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Представители Японии и США в начале 2024 года начнут консультации по вопросу передачи американской стороне имеющихся у японских вооруженных сил ракет для систем ПРО Patriot. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, в первую очередь планируется приступить к координации поставок ракет PAC-2, предназначенных в основном для перехвата самолетов и крылатых ракет. В перспективе Япония будет поставлять США и ракеты PAC-3, используемые для противодействия баллистическим ракетам.

Правительство Японии 22 декабря упростило правила экспорта оборонного оборудования, позволив поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США и артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Великобританию. До этого Токио мог экспортировать в Соединенные Штаты лишь компоненты оборонного оборудования. Послабления позволят поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство.

Внесенные поправки напрямую не разрешают реэкспорт поставленного оборудования в третьи страны, вовлеченные в вооруженный конфликт, однако позволят восполнить запасы на складах, сократившиеся из-за помощи Киеву. Кроме того, США смогут экспортировать собственные ракеты для Patriot не только Украине, но и партнерам в Европе, которые передают Киеву свои вооружения. Поэтому военная поддержка Украины будет косвенной. Как сообщал МИД Японии, правительство США должно получить предварительное согласие Токио для передачи третьим странам ракет для систем Patriot японского производства.