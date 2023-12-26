Al Jazeera: войска Израиля проводят рейды в городе Тулькарм на Западном берегу

Более 100 боевых машин и бульдозеров въехали в лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс, передает телеканал

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля проводят очередные рейды в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан и его пригородах. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, более 100 боевых машин и бульдозеров въехали в лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс, выезды из которого перекрыты. Аналогичные операции проводятся в пригородах Атил, деревнях Дайр-эль-Гусун и Зейта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.