СМИ: убитый в Сирии генерал КСИР отвечал за поставки Ираном оружия "Хезболлах"

Как пишет The Times of Israel, представители ЦАХАЛ не стали отвечать на вопрос о причастности израильских ВВС к авиаудару, в результате которого погиб Реза Мусави

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Погибший в Сирии иранский военный советник генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Реза Мусави отвечал за поставки оружия формированиям шиитской партии "Хезболлах". Об этом сообщила израильская газета The Times of Israel.

Как отметило издание, официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказался отвечать на вопрос о возможной причастности израильских ВВС к авиаудару. В то же время газета подчеркивает, что ЦАХАЛ обычно не комментирует подобные операции в Сирии.

The Times of Israel указывает, что Мусави отвечал за координацию военного сотрудничества между Ираном и Сирией и поставки оружия "Хезболлах". В то же время, по информации издания, он был близок к бывшему командующему силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касему Сулеймани, убитому в результате атаки американского дрона.

Ранее иранское агентство Tasnim передало, что генерал Мусави погиб в результате атаки израильских ВВС в шиитском районе Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы. По его дому, в котором он в тот момент находился, было выпущено три ракеты.

Иранский генерал координировал действия шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской правительственной армии. Он командовал операциями против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирийской пустыне, а также участвовал в сражениях с бандформированиями в Восточной Гуте и на западе Алеппо. По сведениям телеканала Al Mayadeen, ранее на Мусави было совершено несколько покушений.

Сулеймани и сопровождавший его заместитель руководителя иракских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис погибли 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада. В ответ Иран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военнослужащие.