СМИ: израильская армия штурмовала Таммун на Западном берегу реки Иордан

В нескольких кварталах города снайперы ЦАХАЛ оборудовали огневые позиции, передает агентство WAFA

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Израильская армия штурмовала город Таммун на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, израильские военные обыскали дома и заняли несколько кварталов города, где снайперы ЦАХАЛ оборудовали огневые позиции.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.