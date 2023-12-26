СМИ: несколько мирных жителей погибли в результате ударов Израиля по Хан-Юнису

По данным агентства WAFA, несколько человек были ранены

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Несколько мирных жителей были убиты, еще несколько получили ранения в результате новых ударов израильской авиации по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Израильские военные самолеты также подвергли бомбардировке окрестности больницы "Насер" в Хан-Юнисе. ЦАХАЛ продолжает артиллерийские обстрелы, нацеленные на центр города, информирует агентство.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.