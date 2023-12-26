СМИ: Сдерот в Израиле на границе с Газой подвергся ракетному обстрелу

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Город Сдерот в Израиле на границе с сектором Газа подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Сообщения о жертвах и разрушениях в результате атаки пока не поступали.

Как передает газета The Times of Israel, воздушная тревога объявлена рано утром в Сдероте и соседних населенных пунктах Ибим и Нир-Ам. Позднее сирены сработали в кибуце Нахаль-Оз. Многие жители этих населенных пунктов временно покинули свои дома из-за боев и частых ракетных обстрелов со стороны радикалов из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.