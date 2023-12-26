ВМС Британии сообщили о новом инциденте у берегов Йемена

Он произошел в 50 морских милях к западу от Ходейды

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Инцидент, связанный с безопасностью судоходства, произошел примерно в 93 км к западу от побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил информацию об инциденте в 50 морских милях (около 92,6 км - прим. ТАСС) к западу от Ходейды. Власти ведут расследование", - говорится в заявлении на сайте центра.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что они будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападения на суда нескольких компаний, в том числе CMA CGM и Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.