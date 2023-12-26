Guardian: Запад отвернулся от конфликта в Судане из-за ситуации на Украине и в Газе

По данным газеты, представители суданской диаспоры в Великобритании и международных гуманитарных организациях отдают себе отчет в том, что проблемы жителей Судана "конкурируют с кризисами в Газе и на Украине"

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Внимание западных стран к конфликту в Судане заметно ослабло на фоне напряженной ситуации на Украине и в секторе Газа. Об этом пишет газета The Guardian.

По ее информации, представители суданской диаспоры в Великобритании и международных гуманитарных организациях отдают себе отчет в том, что проблемы жителей Судана "конкурируют с кризисами в Газе и на Украине". По словам главы британской исследовательской организации Shabaka Башаира Ахмеда, суданцы знают об ослаблении внимания международного сообщества и задаются вопросом, почему оно "забывает о них" и сосредоточено только "на Украине или других ситуациях".

Газета отмечает, что за восемь месяцев, которые прошли с момента обострения кризиса в Судане, американский президент Джо Байден так и не отправил в страну специального посла, как это делали его предшественники. Как заявил изданию бывший руководитель аппарата посла США в Судане Кэмерон Хадсон, такой назначенец мог бы сформулировать ответ американских властей на кризис в африканской стране и заполнить пустоту, образовавшуюся из-за эвакуации американского посольства из суданской столицы после начала боевых действий. По оценкам Хадсона, оказание помощи Судану на фоне кризисов в Газе и на Украине едва ли было бы "слишком сложной задачей" для руководства США.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 18 декабря, что за время конфликта в Судане более 12,5 тыс. человек погибли, в гуманитарной помощи нуждаются 24,7 млн, более 1,45 млн жителей покинули страну.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице - городе Хартум. В результате конфликта тысячи людей были убиты, десятки тысяч получили ранения.

За прошедшие месяцы столкновений противоборствующие стороны провели серию консультаций в Джидде. Неоднократно заявлялось о введении режима прекращения огня между армией и спецназом, однако ни одна из достигнутых договоренностей на была до конца выполнена. По данным портала Sudan Tribune, посредники в непрямых переговорах между армией Судана и силами быстрого реагирования (спецназом) в лице Саудовской Аравии, США и Межправительственной организации по развитию приняли решение об их приостановке на неопределенный срок.