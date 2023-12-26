В Нью-Йорке сотни человек вышли на протесты в поддержку Палестины на Рождество

По данным телеканала Fox News, протестующие пронесли по улицам рождественский вертеп, облитый кровью, и требовали остановить помощь Израилю со стороны США

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Сотни человек вышли на Рождество на протесты в поддержку Палестины в центре Нью-Йорка с лозунгами "Рождество здесь отменено". Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как отмечает телеканал, участники беспорядков собрались около Рокфеллер-центра, где ежегодно в конце ноября или начале декабря проходит церемония зажжения огней на рождественской ели. Протестующие пронесли по улицам рождественский вертеп, облитый кровью, и требовали остановить помощь Израилю со стороны США. "Пока вы ходите за покупками, бомбы падают", - кричали собравшиеся.

Газета New York Post указывает, что беспорядки также затронули другие части города. По ее данным, протесты сопровождались потасовками с полицией, которая задержала несколько человек в центральном районе Манхэттене.

Представитель Департамента полиции Нью-Йорка указал в комментарии Fox News, что органы проводят расследование по поводу прошедших беспорядков.

Ранее в тот же день группа протестующих собралась возле домов министра обороны США Ллойда Остина и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.