Германский эксперт считает, что ВС ФРГ продержатся в бою несколько часов

Полковник армии Германии в отставке Ральф Тиле отметил, что ВС страны сами несут ответственность за такое развитие событий, поскольку затягивали процесс модернизации

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. Таким мнением поделился с изданием Focus-onlinе полковник армии ФРГ в отставке Ральф Тиле.

"В начале нападения (имеется в виду СВО на Украине - прим. ТАСС) Бундесвер уже был недоукомплектован, сейчас все еще хуже", - считает он. По словам эксперта, ВС ФРГ сами несут ответственность за такое развитие событий, поскольку затягивали процесс модернизации.

Если на ФРГ или на какую-либо страну НАТО будет совершено нападение, то оснащения Бундесвера хватит ненадолго, считает он. "Если раньше это были бы три дня, то теперь речь идет, скорее, на часы", - полагает Тиле. Дальше он свою мысль не раскрыл.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) размером €100 млрд, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта текущего года министр обороны ФРГ Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил 25 млрд евро с февраля 2022 года. В ноябре сообщалось, что правительство ФРГ намерено увеличить в 2024 году помощь с €4 млрд до €8 млрд. Однако власти пока не согласовали бюджет на 2024 год из-за фискальных проблем.