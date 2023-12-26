МИД КНР заявил, что включение Тайваня в военный бюджет США нарушает принцип "одного Китая"

В ведомстве пригрозили, что Китай примет решительные и энергичные меры для твердой защиты своих суверенных интересов в области безопасности и развития, если "США будут упорствовать"

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Включение расходов на вооружение Тайваня в оборонный бюджет США нарушает принцип "одного Китая". Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай выразил сильное недовольство и решительный протест против этого [включения военной поддержки Тайваня в бюджет США], а также сделал американской стороне серьезное представление, - отметила Мао Нин. - [Этот] законопроект затрагивает внутренние дела Китая <...> и нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике".

"Мы призываем американскую сторону по-настоящему выполнять обязательства лидеров США не поддерживать "независимость Тайваня", прекратить манипулирование тайваньским вопросом и перестать ставить под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе", - добавила она. По словам Мао Нин, если "США будут упорствовать, то Китай примет решительные и энергичные меры для твердой защиты своих суверенных интересов в области безопасности и развития".

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886,3 млрд. В бюджете заложены $14,7 млрд на "сдерживание Китая" в Индо-Тихоокеанском регионе. Конгресс, в частности, обязал власти США ускорить поставки Тайваню 400 противокорабельных ракет Harpoon и расширить партнерство в военной сфере со странами региона. Кроме того, должна быть начата программа подготовки, консультирования и "наращивания институционального потенциала" ВС Тайваня, будут расширены масштабы учений Вооруженных сил США в регионе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.