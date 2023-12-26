Президент Бразилии назвал неприемлемой неспособность достичь мирного урегулирования в Газе

Луис Инасиу Лула да Силва в своей речи привел статистику, согласно которой свыше 40% из более чем 20 тыс. погибших в Газе составляют дети

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва охарактеризовал как неприемлемую неспособность мирового сообщества достичь мирного урегулирования в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте бразильского правительства по итогам встречи лидера республики с соотечественниками, эвакуированными из зоны конфликта.

"Недопустимо, что мировое сообщество наблюдает за этим (жертвами среди мирного населения в Газе - прим. ТАСС), но не находит немедленного мирного решения", - указал Лула да Силва. Бразильский лидер в своей речи привел статистику, согласно которой свыше 40% из более чем 20 тыс. погибших в Газе составляют дети.

"По-человечески невозможно принять то, что происходит в Газе. Смерть стольких женщин и детей неприемлема. Уничтожение всего наследия, созданного палестинским народом… Я давно выступаю за создание палестинского государства, мы продолжим бороться в ООН за создание палестинского государства, чтобы люди могли жить в мире", - отметил на встрече с эвакуированными из анклава бразильцами и их родственниками Лула да Силва.