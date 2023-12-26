Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ

В аэропорту Пулково-1 президента Азербайджана встречали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица

БАКУ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"В аэропорту Пулково-1 президента Азербайджана встречали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин во вторник соберет в Санкт-Петербурге лидеров СНГ на предновогодний неформальный саммит. Встреча является традиционным форматом общения глав государств, которые уже много лет собираются в Петербурге в последних числах декабря.

В составе СНГ сейчас 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом, как отмечал Путин, де-факто Молдавия и Украина давно уже являются номинальными участниками и не вовлечены в работу объединения.