ВМС Британии сообщили о двух взрывах у берегов Йемена

Информации о компании-операторе или названии судна не приводится

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о двух произошедших утром взрывах у берегов Йемена к западу от Ходейды.

"UKMTO получил два сообщения о БПЛА. Примерно через 15 мин после их обнаружения были зафиксированы два взрыва в 5 морских милях (около 9,26 км - прим. ТАСС) от судна [к западу от Ходейды]", - говорится в опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) заявлении центра. Взрывы произошли с 03:20 по местному времени (совпадает с мск) с разницей в 5 минут,

Информации о компании-операторе или названии судна не приводится. Отмечается, что экипаж в безопасности. Ведется расследование.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что они будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападения на суда несколько компаний, в том числе CMA CGM и Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.