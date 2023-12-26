Армия Израиля объявила о приостановке боев в районах города Дейр-эль-Балах в секторе Газа

Официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри отметил, что "боевые действия и наступление Армии обороны в районе Хан-Юнис не позволяют передвижение мирных жителей по дороге Салах-эд-Дин на участках к северу и востоку от города"

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке боевых действий в двух районах города Дейр-эль-Балах, расположенного в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри.

"В районах Эль-Брук и Яффо в Дейр-эль-Балахе с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС) будут тактически приостановлены военные действия в гуманитарных целях", - говорится в заявлении Эдри, опубликованном на официальной странице в соцсети X (ранее Twitter).

Официальный представитель армии предупредил, что "боевые действия и наступление Армии обороны в районе [города] Хан-Юнис не позволяют передвижение мирных жителей по дороге Салах-эд-Дин на участках к северу и востоку от города". Согласно заявлению, ЦАХАЛ обеспечит безопасное перемещение гражданского населения "по объездному маршруту, расположенному к западу от Хан-Юниса".