Свыше 30 суток приходится ждать водителям грузовиков для проезда из Польши на Украину

В очереди у КПП "Дорохуск" стоят свыше 1,5 тыс. большегрузных автомобилей, сообщили в казначейской палате города Люблин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Водители большегрузных автомобилей вынуждены ждать в очереди более 30 суток, чтобы пересечь польско-украинскую границу на пограничном переезде в Дорохуске. Об этом со ссылкой на казначейскую палату города Люблин сообщает агентство РАР.

Отмечается, что подсчитанное время ожидания при условии нынешнего темпа пропуска грузовиков польскими грузоперевозчиками составляет свыше месяца. По данным казначейской палаты, в очереди у КПП "Дорохуск" стоят свыше 1,5 тыс. большегрузных автомобилей. Длина очереди превышает 40 км.

Польские организаторы блокады сейчас пропускают на Украину по одному грузовику каждые три часа. Ранее они пропускали по три машины в час. "Протест длится уже восьмую неделю. Мы должны как-то менять тактику. За семь недель наша уступка Украине не принесла результатов, поэтому сейчас мы усиливаем протест", - пояснила РАР представительница грузоперевозчиков Эдита Озыгала.

Польские перевозчики начали блокаду переездов на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, вернуть прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.