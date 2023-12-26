Алиев пригласил Лукашенко посетить Азербайджан

Встреча лидеров Азербайджана и Белоруссии состоялась в Санкт-Петербурге

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил главу белорусского государства Александр Лукашенко посетить с визитом Баку.

"Ждем в Азербайджане", - цитирует Алиева агентство БелТА.

Встреча лидеров Азербайджана и Белоруссии состоялась в Санкт-Петербурге, куда они прибыли для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Как уточнило агентство, повестка встречи была "сугубо рабочая" в развитие телефонного разговора 24 декабря.

Лукашенко и Алиев 24 декабря в ходе разговора по телефону обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран и взаимодействие в рамках межгосударственных объединений.